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Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye yönelik 935 operasyon düzenledi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 935 operasyon düzenledi.

Özcan Yıldırım   | 26.07.2020
Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye yönelik 935 operasyon düzenledi

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

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