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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Barış Kılıç   | 25.12.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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