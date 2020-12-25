Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.