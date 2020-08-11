Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam ettiği belirtildi.
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