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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak   | 11.08.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam ettiği belirtildi.


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