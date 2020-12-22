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Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ lehine kasıtlı paylaşımlar' hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.

İsmet Karakaş   | 22.12.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ lehine kasıtlı paylaşımlar' hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis merkezleri ve cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları dile getiren kişiler hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti devleti ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "​Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir." ifadesine yer verildi.

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