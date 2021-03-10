Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.