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Ankara Barosunun 11 yöneticisinden Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ramazanın ilk cuma hutbesine ilişkin Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamaya yönelik soruşturma kapsamında, baronun 11 yöneticisinin yazılı savunması istendi.

İsmet Karakaş   | 08.06.2020
Ankara Barosunun 11 yöneticisinden Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazanın ilk cuma hutbesine ilişkin Ankara Barosunun 26 Nisan'daki açıklaması nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre başsavcılık, baronun açıklamasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer şikayet dilekçelerini birleştirdi. Soruşturma kapsamında da baroya yazı göndererek 11 yöneticinin açıklamayla ilgili yazılı savunmalarını talep etti.

Yazılı savunma için 11 yöneticiye 15 günlük süre tanındığı, süre sonunda kovuşturmaya gerek görülmesi halinde de Adalet Bakanlığından izin talep edilebileceği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce, açıklamayı kimin kaleme aldığının, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını talep etmişti.

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