Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,921.00
Altın
1,720.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara Barosu Ceren Damar Şenel'in katil zanlısının avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak'tan savunmasını istedi.

İsmet Karakaş   | 18.06.2020
Ankara Barosu Ceren Damar Şenel'in katil zanlısının avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara

Ankara Barosu, yönetim kurulu toplantısında, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı olan Vahit Bıçak'ın dosyasını ele aldı.

Toplantıda, mahkemedeki savunmalarında "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan Bıçak'tan savunmasının istenmesi kararlaştırıldı.

Avukat Vahit Bıçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı olarak yargılanan ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

Benzer haberler

Ankara Barosu Ceren Damar Şenel'in katil zanlısının avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu Ceren Damar Şenel'in katil zanlısının avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosunun 11 yöneticisinden Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi