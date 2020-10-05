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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada sanık Özgür Tarhan'a hapis cezası

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cemil Murat Budak,Tanju Özkaya   | 05.10.2020
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada sanık Özgür Tarhan'a hapis cezası

Ankara

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada sanık Özgür Tarhan'a hapis cezası