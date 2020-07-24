Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,767.01
Altın
1,894.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
logo
Türkiye

Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın, "milletvekilliklerinin düşmesinin iptali isteminin reddine" ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aylin Dal   | 24.07.2020
Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete

Ankara

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM işleminin Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruları 20 Haziran'daki gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal taleplerini "yetkisizlik" nedeniyle reddetmişti.

Yüksek Mahkeme kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Gerekçede, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin, Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "hüküm giydiklerine dair haklarındaki kesin mahkeme kararının Genel Kurala bildirilmesi" suretiyle gerçekleştiği hatırlatıldı.

Kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi halinin Anayasa'nın 85. maddesi kapsamının, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin yetkisinin dışında kaldığı belirtilen gerekçede, "Söz konusu milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa Mahkemesinin yetkisinin bulunmadığı bir düşme sebebine ilişkindir. Açıklanan nedenlerle iptal talebinin yetkisizlik nedeniyle reddi gerekir." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti
'Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak' uyarısı
'Her şey yüksek ateş ve nefes darlığıyla başladı'
Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete

AYM'den CHP'nin baro düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması istemine ret

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma
19 sendika üyesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı

19 sendika üyesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı
Süryani Demokratik Birliği: Tuma Çelik insanlık dışı bir harekette bulunmuştur

Süryani Demokratik Birliği: Tuma Çelik insanlık dışı bir harekette bulunmuştur