Euro
9.13
Dolar
7.69
BIST 100
1,539.20
Altın
1,696.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuşuyor.
logo
Türkiye

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Bilgileri istenen sürede veya düzenli şekilde Anayasa Mahkemesine vermeyen Adalet Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile Demokratik Sol Partinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kemal Karadağ   | 09.03.2021
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Partisinin 2016 ve 2017, Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Halkın Sesi Partisinin 2016, Ulusal Partinin 2016 ve 2017, Halkların Demokratik Partisinin 2016, Komünist Partinin 2016 ve 2017, Türkiye Komünist Partisinin 2016 ve 2017, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2016, Demokratik Sol Partinin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi sorumluları hakkında 2016 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca, Adalet Partisinin 2016, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin 2016, Demokratik Sol Partinin 2016 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
18 bin 547 konaklama tesisine Kovid-19 denetimi yapıldı
İzmir Valisi Köşger: Kentte Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı
Rus aşısı Sputnik V'nin İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

TÜBİTAK 42 personel alacak

KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek

KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek
Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi

Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak