Anayasa Mahkemesinden Kanal İstanbul kararı
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
Ankara
Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.
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