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Anayasa Mahkemesinden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.

Aylin Dal   | 24.12.2019
Anayasa Mahkemesinden Kanal İstanbul kararı

Ankara

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.

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