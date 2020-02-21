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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den AA Genel Müdürü Kazancı'ya ziyaret

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 21.02.2020
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den AA Genel Müdürü Kazancı'ya ziyaret

Ankara

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ziyarette, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. 

Kazancı da kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan Anadolu Ajansının faaliyetlerini anlattı.

Ziyarette Çelebi'ye, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı da eşlik etti.

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