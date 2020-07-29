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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kadir Yıldız   | 29.07.2020
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşandı. ( Kadir Yıldız - Anadolu Ajansı )

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde araç kuyruklarına neden oldu. 

Otoyolun Alikahya Mahallesi geçişi ve Kandıra gişelerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde ise akıcı bir yoğunluk meydana geldi.

Otoyolda şeritlerin 3'ten 2'ye düştüğü mevkilerde sıkışıklık yaşandı. D-100 kara yolunun İzmit geçişinde ise zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Otoyol ve D-100 kara yolunda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar da trafikte yoğunluk meydana getirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, otoyol ve kara yolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulundu.

Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyretti.

Bayram tatili nedeniyle geçici olarak kullanıma açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arası Ankara yönünde yoğunluk yaşanmadı.

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