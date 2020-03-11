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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Cevahir Aktürk   | 11.03.2020
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın, sosyal medya hesaplarında, "koronavirüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu" yönünde ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında yürütüldüğü öğrenildi.

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