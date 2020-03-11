Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturmanın, sosyal medya hesaplarında, "koronavirüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu" yönünde ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında yürütüldüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.