Euro
10.42
Dolar
8.52
BIST 100
1,429.69
Altın
1,911.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
logo
Türkiye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Filiz Kınık Öz,Ali Cevahir Aktürk   | 01.06.2021
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine,
dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara
başlanmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek

Benzer haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan açıklama
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı