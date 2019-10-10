Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı kavga: 4 yaralı
Anadolu Adalet Sarayı yakınında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Kartal ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.
Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı.
Buradan Anadolu Adalet Sarayı otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.