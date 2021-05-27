Euro
10.30
Dolar
8.44
BIST 100
1,425.40
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla TBMM’de düzenlenen "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne katılıyor.
logo
Türkiye

Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 şüpheliyi ifadeye çağırdı.

Serdar Açıl   | 27.05.2021
Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağrıldı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliler çerçevesinde, bildiride imzaları olan 84 şüphelinin, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat yazıldığı, ifadelerin alınmasına başlandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış, bu kişiler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 847 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü
Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağrıldı

Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağrıldı