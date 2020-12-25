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Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Erdal Türkoğlu   | 25.12.2020
Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hatay

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş malzemeler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 

Bölgedeki arazi arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK-KCK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeleri muhafaza altına alan ekipler, diğer eşyaları yerinde imha ederek depoları kullanılamaz hale getirdi.

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