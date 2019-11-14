Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Trump ve Amerikalı senatörlere izlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li senatörlere izletilen video. Videoda 'Mazlum Kobani' kod adlı teröristin işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor." ifadelerini kullandı.
Here is the video that was shown to President Trump and US senators by President Erdogan yesterday during their meeting at the White House.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 14, 2019
The video details the massacres committed by the terrorist code named Mazloum Kobane. pic.twitter.com/KFexW9hvMy
Fahrettin Altun'un İngilizce altyazıyla paylaştığı videoda, son yıllarda Aynularab'da (Kobani) düzenlenen terör saldırılarının arkasında olan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in işlediği katliamlardan örnekler yer alıyor.
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