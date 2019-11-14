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Türkiye

Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Trump ve Amerikalı senatörlere izlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Zuhal Demirci   | 14.11.2019
Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li senatörlere izletilen video. Videoda 'Mazlum Kobani' kod adlı teröristin işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor." ifadelerini kullandı. 

Fahrettin Altun'un İngilizce altyazıyla paylaştığı videoda, son yıllarda Aynularab'da (Kobani) düzenlenen terör saldırılarının arkasında olan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in işlediği katliamlardan örnekler yer alıyor.


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