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Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 22.05.2019
Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen iftar programında sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da ilk kez Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.

Fahrettin Altun, bazı muhabirlere yeni basın kartlarını teslim etti.

Twitter hesabından da programa ilişkin paylaşımda bulunan Altun, "Özverili çalışmalarına yakından tanık olduğum Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle iftarda buluştuk. Hem mesleki hem de güncel konulara dair sohbet ettik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yenilenen basın kartlarının dağıtımına da Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle başladık." ifadelerini kullandı.

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