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Belçika’dan tahliye edilen Türk vatandaşları, Trabzon Havalimanına getirildi
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Almanya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Kovid-19 önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.

Serhat Zafer   | 21.04.2020
Almanya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı.

Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülecek.

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