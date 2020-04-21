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Almanya'daki Türk vatandaşları Kayseri ve Sivas'a getirildi

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Kovid-19 önlemleri kapsamında Kayseri ve Sivas'a getirildi.

Serhat Zafer,Sercan Küçükşahin   | 21.04.2020
Almanya'daki Türk vatandaşları Kayseri ve Sivas'a getirildi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı.

Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülecek.

Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Almanya'da bulunan 232 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 232 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlar daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri Niğde'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na gönderildi. 

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