Almanya'daki Türk vatandaşları Kayseri ve Sivas'a getirildi
Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Kovid-19 önlemleri kapsamında Kayseri ve Sivas'a getirildi.
Sivas
Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı.
Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülecek.
Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
Almanya'da bulunan 232 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 232 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.
Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlar daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri Niğde'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.