Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.
Ankara
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.