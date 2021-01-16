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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.

Zuhal Demirci   | 16.01.2021
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Maas'ın 18 Ocak Pazartesi Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

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