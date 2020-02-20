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Almanya Başbakanı Merkel: Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.

Erbil Başay   | 20.02.2020
Almanya Başbakanı Merkel: Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.

Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." ifadelerini kullandı.

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