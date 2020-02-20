Almanya Başbakanı Merkel: Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.
Berlin
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.
Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." ifadelerini kullandı.
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