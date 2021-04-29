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Almanlar tatillerini turizm merkezi Antalya'da geçirmek istiyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Almanların tatil rezervasyonlarında Antalya'nın birinci sırada yer aldığını, haziran için umutlu olduklarını bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun   | 29.04.2021
Almanlar tatillerini turizm merkezi Antalya'da geçirmek istiyor

Antalya

Çetin, çevrim için düzenlenen nisan ayı meclis toplantısında, Kovid-19 salgını döneminde inşaat, bilişim, tarım, tıbbi malzeme, oto alım satımda şirket kuruluşlarının yanı sıra sanayide üretim ve ihracatın arttığını belirtti.

Tam kapanmadan sonra turizmde hareketlilik beklediğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Yunanistan, Hırvatistan turizm sezonuna mayısta giriyor. Yunanistan aşı sertifikası ve test olma koşuluyla turist almaya başlayacak. Şu anda Avrupa hava trafiği 2019 yılının yüzde 65 altındadır. Avrupa'da aşı sayısı artıyor, dolayısıyla yaz aylarında 2019'un yüzde 40'ı ve yüzde 50'si gibi bir düzeye çıkılabilir. Almanya'nın tatil rezervasyonlarında Antalya birinci sırada. Bu da sevindirici bir durum."

Aşılamada Antalya'ya öncelik verilmesini isteyen Çetin, restoran ve kafeler ile eğitim sektörü, sürücü kursu gibi zorunlu fiziksel yakınlık gerektiren sektörlerin de aşı programına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Çetin, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine de tepki gösterdi.




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