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Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
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Türkiye

Aliyev, Erdoğan'ı arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ruslan Rehimov   | 29.10.2020
Aliyev, Erdoğan'ı arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti. 

Erdoğan da ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti, Azerbaycan halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş Türk ve Azerbaycan halklarının her zaman yan yana duracağına vurgu yaptı.

Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti.

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