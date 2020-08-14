Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
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Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020
Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.
Hep birlikte takipçisi olacağız... pic.twitter.com/fo1yz20sCi