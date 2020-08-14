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Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 14.08.2020
Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. 

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