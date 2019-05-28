Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu
İstanbul'da serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması başlatıldı.
Istanbul
Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk için kurtarma çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.