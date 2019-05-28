Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk boğuldu
İstanbul'da serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti.
Istanbul
Serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk, bir süre sonra suda kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlatan dalgıç polisler, Hakan Y. (13) ve Ahmet A'nın (14) cansız bedenlerine ulaştı.
Çocukların cesetleri, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.