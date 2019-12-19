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Alanya'da yılbaşı öncesinde 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni yıl öncesinde polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Kurt   | 19.12.2019
Alanya'da yılbaşı öncesinde 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Antalya

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kaçak ve sahte içki satışının ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Kadıpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapıldı. 

Aramalarda, sahte bandrollü ve bandrolsüz 2 bin 484 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler H.S. ve K.A. gözaltına alındı.

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