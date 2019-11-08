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Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

Zekeriya Karadavut   | 08.11.2019
Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

Aksaray

Aksaray'da Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor. 

Bu kapsamda Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt'un açığa alındığı belirtildi. 

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