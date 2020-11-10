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Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı

Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabı sahaya ulaştırıldı.

Sezgin Pancar   | 10.11.2020
Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından üretilen basınç kabını taşıyan gemi, 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Akkuyu'daki Doğu Kargo Terminali'ne yanaştı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, terminalde düzenlenen törende, hedeflere ulaşılması açısından çok önemli bir aşamanın gerçekleştiğini söyledi.

Ekipmanın ağırlığının 330 ton olduğunu aktaran Butskikh, "Basınç kabı, sadece ağır bir ekipman değil, aynı zamanda inşa edilecek nükleer güç ünitesinin çok önemli bir güvenlik unsuru." dedi.

Butskikh, basınç kabının yaklaşık 3 yılda üretildiğini vurgulayarak, "Üretim sırasında 700'den fazla farklı süreç uygulandı. Aynı zamanda reaktör ile parçaları, yaklaşık 300 kontrol noktası ve testlerden başarıyla geçti." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'de fiziki, coğrafi ve iklimsel şartları dikkate aldıklarını anlatan Butskikh, projenin inşaatında tüm güvenlik önlemlerine sıkı şekilde uyulduğunu dile getirdi.

Reaktör basınç kabının gemiden tahliye edildikten sonra kontrollerden geçirileceği bilgisini veren Butskikh'e, konuşmasının ardından gemi kaptanı tarafından konşimento belgesi sunuldu.

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