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Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde ve seralarda oluşan hasar giderildi

Mersin'de, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına giden bağlantı yolunun yapımı sırasındaki planlı patlatma nedeniyle bazı evlerde ve seralarda oluşan hasarların giderildiği bildirildi.

Yalçın Taşlıalan   | 21.01.2021
Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde ve seralarda oluşan hasar giderildi

Mersin

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta Akkuyu NGS'deki planlı patlatma sırasında, Büyükeceli Mahallesi'ndeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu anımsattı.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Ünüvar, ekiplerin zarar tespit çalışmalarının ardından onarımın başlatıldığını dile getirdi.

Ünüvar, çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesiyle Büyükeceli Mahallesi'ndeki çalışmalar sona erdi. Emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Mahalle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Akkuyu Nükleer AŞ ekipleri de bölgede yürütülen hasar tespit ve onarım çalışmalarını takip etti.

Mersin Valiliği, 19 Ocak'taki yazılı açıklamasında Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

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