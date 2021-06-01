Euro
10.41
Dolar
8.52
BIST 100
1,429.59
Altın
1,908.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
logo
Türkiye

Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Serkan Avci   | 01.06.2021
Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında birinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumu öncesinde, kabın ana ağırlık yükünü taşıyan bir destekleyici halka yapıya monte edildi.

Özenli şekilde sürdürülen montaj işlemi için saha yollarında dolgu ve düzleme çalışması yapıldı. Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından birinci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz şekilde geçti.

330 tonluk ağırlığa, 4,5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip reaktör kabı, 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi. Ekipman, dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak yerine yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kurulum aşamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. ​Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek

Benzer haberler

Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı

Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı

Rusya'nın domates ithalat kotasını artırması sektör temsilcilerini sevindirdi

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı