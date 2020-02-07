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Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. gözaltına alındı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl,Cankut Taşdan   | 07.02.2020
Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Mehmet Serdar Ö. 4 Şubat'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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