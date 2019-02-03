'Akıllı şehir' teknolojisi elektrikte yüzde 60 tasarruf sağlıyor

Konya'da akıllı şehir teknolojisinde yerli ürünler geliştiren bir şirket, il ve ilçelerde kurduğu Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi ile elektrik sarfiyatında yüzde 60 tasarruf sağlıyor.

KONYA - ABDULLAH DOĞAN

Konya'da teknoloji şirketi Logiba, il ve ilçelerde kurduğu Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi (ASAS) ile elektrik sarfiyatında yüzde 60 tasarruf sağlıyor.

Konya'da elektrik teknolojisi ve altyapı sistemleri üreten Logiba şirketi, Ar-Ge çalışmalarıyla elde ettiği ürün ve tasarımları belgelendiriyor.

Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi (ASAS) ve Akıllı Şehir Atık Toplama Sistemi (ASAT) üzerine strateji geliştiren şirket, bu teknolojiyle il ve ilçelerde hizmeti kolaylaştırıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunda da gündeme getirdiği "akıllı şehir" uygulamasının altyapısını kuran şirket, meteoroloji takip, plaka tanıma sistemi ve güç analizi hizmeti de sunuyor.

Dış mekan aydınlatmasında kullanılan inovatif aydınlatma otomasyon sistemi ASAS, hem kablosuz haberleşme hem de elektrik şebekesi üzerinden haberleşmeyle aktif hale geliyor.

Aydınlatmada güvenliği ve esnekliği sağlayan sistem, yüzde 60 enerji tasarrufu sağlıyor.

Çevreci ve inovatif

Firmanın kurucusu Lütfi Can Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boşa harcanan enerji miktarının büyük sorun olduğunu söyledi.

Şirketin enerji sarfiyatında verimliliği önceleyen anlayışla çalışma yürüttüğünü anlatan Başaran, "Akıllı şehir dediğimiz zaman insanların gözünde genellikle ve sadece işlevlerin otomatikleşmesi canlanıyor. Oysa vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için şehri etkin yönetmek gerek. Bunun için de teknolojiyi araç olarak kullanıp, şehir sakinlerinden geri besleme alarak sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor. Nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının ana maddesi olan veri, akıllı şehir konusunda da en önemli konu başlığı." diye konuştu.

ASAS ile şehirlerin aydınlatılmasında modern teknik ve teknolojiyi hizmete sunduklarını anlatan Başaran, bugüne kadar 20 il ve ilçede kurdukları sistemi yurt dışına da ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

- Sağladığı tasarrufla masrafını 2 yılda çıkarıyor

Başaran, yaklaşık 4 yıldır akıllı şehir uygulamaları üzerine çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bünyemizdeki elektrik mühendisi ve teknikerlerimizle daha yenilikçi şehirler ortaya çıkarma amacıyla akıllı şehirler konsepti ürünleri geliştiriyoruz. Daha akıllı ve çevreci şehirler inşa etmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. 'Akıllı şehirler' konsepti altında akıllı aydınlatma, akıllı atık takip, plaka takibi, meteoroloji çözümü sunuyoruz. Çevreci, yenilenebilir ve kontrol edilebilir enerji hayatı kolaylaştırıyor. Akıllı şehir sistemleri, harekete duyarlı sensörle akıllı şehirciliğin temel omurgasıdır. Her yerde armatürü vardır. ASAS, harekete, zamana ve mevsim şartlarına göre aydınlatmayı ayarlayabiliyor. ASAS'ın yatırım bedeli, 19-24 ay arasında sağladığı tasarrufla kendini amorti ediyor. Mili ekonomiye enerji sarfiyatındaki tasarrufla ciddi katkı sunuyor. Yüzde 60'ın üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ülkemizin aydınlatma giderlerinde önemli tasarruf sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği bu uygulama için bu sahada yerli üretim yapan firmalar yeterli sayıda var. Ülkemizde bu ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılama kapasitesi var."

Teknokentlerde girişimcilerin bu alandaki çalışmalarını keyifle takip ettiğini ifade eden Başaran, start-up alanında çalışanlara gerekli desteği verme çağrısında bulundu.