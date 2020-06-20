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Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Aybüke İnal   | 20.06.2020
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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