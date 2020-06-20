Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.