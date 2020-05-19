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Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 19.05.2020
Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.



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