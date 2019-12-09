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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 09.12.2019
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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