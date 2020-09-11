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Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.09.2020
Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi.

MSB: Akdeniz Fırtınası Tatbikatında F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."

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Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi