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Türkiye

Akdeniz Bölgesi'nde bu gece ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Antalya'nın doğu ilçelerinde bu gece, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da ise yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Çetinkaya   | 16.03.2021
Akdeniz Bölgesi'nde bu gece ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin'de, öğle saatlerinden itibaren de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Yağışlar yerelde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde öngörülüyor.

Güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte etkili olacak yağışların, 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava şartları nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, çatı uçması, yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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