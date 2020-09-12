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Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti.

Sarp Özer   | 12.09.2020
Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına giderek sohbet etti. Akar ve komutanlarla çocuklar arasındaki samimi diyaloglar, keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında dün Hava Eğitim Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin bu ziyareti sırasında renkli dakikalar da yaşandı.

Tören mangasını selamlamasının ardından Akar ve komutanlar, karargah binasına doğru yöneldi. Bu sırada yakınlardaki parkta oynayan çocukların oyunlarını yarıda keserek asker selamı vermeleri üzerine Akar, karargah binası yerine park tarafına yöneldi.

Çocukların asker selamına karşılık veren Bakan Akar, daha sonra yanına gittiği çocuklarla bir süre sohbet etti. Akar, çocuklara yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu.

Uzaktan eğitimin nasıl gittiğini soran Akar, çocuklardan memnun oldukları yanıtını da aldı. Akar, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü işaret ederek çocuklardan kim olduğunu bilmelerini istedi.

Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Akar, daha sonra "Ben kimim diye?" sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuğun "Milli Savunma Bakanı" yanıtı vermesi gülüşmelere ve renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu.

Bu sırada, Akar ve Komutanları gören şehit ve gazi yakını 2 kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Akar ve komutanlara teşekkür etti.

Bakan Akar da TSK'nin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu belirterek, "Onları daima minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çocukların yanından ayrılarak Hava Eğitim Komutanlığına geçti.

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