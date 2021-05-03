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Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü

Mümin Altaş,Özcan Yıldırım   | 03.05.2021
Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü

Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı taşıyan uçak Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.

Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

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