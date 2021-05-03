Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü
Ankara
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/9vJKu9OhON— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021
Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.
Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.