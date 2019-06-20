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Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barış Gündoğan   | 20.06.2019
Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Hulusi Akar'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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