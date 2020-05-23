Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abdullah Söylemez,Cüneyt Can   | 23.05.2020
AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Ağrı

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kağızman ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı
Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Kovid-19 aşısı için 9 projeye destek

Benzer haberler

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiasını yetkililer yalanladı

Ağrı'nın dağlarında açan çiçekler görsel şölen sunuyor

Baharın gelmesiyle ahırlardan çıkan hayvanlar meraları doldurdu

Baharın gelmesiyle ahırlardan çıkan hayvanlar meraları doldurdu
Etkisizleştirilen sivil katili terörist PKK'nın sözde 'Ağrı Dağı Genel Sorumlusu' çıktı

Etkisizleştirilen sivil katili terörist PKK'nın sözde 'Ağrı Dağı Genel Sorumlusu' çıktı
Karla kaplı Kösedağ'ın düğün çiçekleri göz kamaştırıyor

Karla kaplı Kösedağ'ın düğün çiçekleri göz kamaştırıyor