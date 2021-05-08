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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.05.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri takip eden AA Editörüne müdahalesini şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaralanan gazeteci kardeşimiz Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Anadolu Ajansı, daha önce de Filistin'de yaşanan İsrail zulümlerini dünyaya aktardığı için İsrail yönetiminin saldırılarına hedef olmuştur. Ancak bu saldırılar AA'nın duruşunu değiştirmemiştir. İsrail yönetimini basın özgürlüğüne saygı göstermeye, Ramazan ayında Harem-i Şerif'e yönelik provokatif girişimlerden vazgeçmeye davet ediyoruz."

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