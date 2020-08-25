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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'ımızın, Adana'mızın yaraları süratle sarılacaktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır." dedi.

Bekir Ömer Fansa   | 25.08.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'ımızın, Adana'mızın yaraları süratle sarılacaktır

Adana

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır." dedi.

"Yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor." dedi.

"Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki vatandaşlarımız bundan çok bahsettiler, 'geçmiş yıllarda da benzer yangınlar oldu' dediler. Kundaklama söylentileri kulağımıza geldi. Hiç kimse merak etmesin jandarma, emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür, dolayısıyla herhangi bir sonuç ortaya çıktığında bunu yapanın yanına kar kalmaz, Türkiye'nin hukuk imkanları içerisinde en etkili şekilde cezalandırılır." dedi.

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