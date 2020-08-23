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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Fırat Taşdemir   | 23.08.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi Fotoğraf: Erçin Top/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı. 

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