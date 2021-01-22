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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini kanun teklifi vereceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

Adem Balta   | 22.01.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini kanun teklifi vereceğiz

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi.

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