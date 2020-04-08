AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü Korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.