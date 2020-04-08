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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.04.2020
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü Korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

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